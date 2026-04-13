بشير التابعي: لاعبو الأهلي متقاربون في المستوى.. وطلب الاستماع لـ VAR غير معتاد

أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مستوى لاعبي النادي الأهلي متقارب إلى حد كبير خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى عدم وجود فارق واضح بين عناصر الفريق.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: “لاعبي الأهلي متشابهون في المستوى وقريبون جدًا من بعضهم، وهو ما ينعكس على الأداء العام للفريق”.

وتطرق إلى أزمة جلسة الاستماع داخل اتحاد الكرة، موضحًا: “الاتحاد حدد للأهلي حضور فردين فقط من الجهاز الفني أو الإداري، ولا أعلم سبب ذهاب النادي بأشخاص آخرين”.

وعن أزمة تقنية الفيديو، أضاف: “طلب الأهلي الاستماع إلى تسجيلات الـVAR أمر غير معتاد ولم يحدث من قبل على هذا النحو، لكن من حق النادي أن يتمسك بالحصول على حقوقه ويقاتل من أجلها”.

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على دعمه لحق الأهلي في التصعيد القانوني إذا رأى أنه تعرض للظلم، في إطار اللوائح المنظمة.