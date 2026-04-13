خالد الغندور: اتحاد الكرة يناقش أزمة الأهلي في اجتماع رسمي الأربعاء المقبل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات التي كانت مدرجة ضمن جدول الأعمال منذ فترة طويلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن مجلس أبو ريدة، سيناقش قواعد القيد للموسم الجديد، وبرامج إعداد المنتخبات الوطنية، وودية المنتخب الأول في مايو المقبل قبل السفر في يونيه لمواجهة البرازيل وكأس العالم 2026.

واختتم، أن اجتماع اتحاد الكرة، سيشهد مناقشة أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا، والتأكيد أن لجنة الحكام هي صاحبة القرار الأول والأخير في تقييم أداء الحكام.