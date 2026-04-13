قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يراقب أزمة الـ VAR بين الأهلي واتحاد الكرة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي محمد يحيى عن متابعة نادي الزمالك الدقيقة للأزمة الدائرة بين الأهلي واتحاد الكرة، بشأن طلب الاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو «VAR» الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا.


وقال محمد يحيى، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: إن النادي الأهلي لن يصدر بيانًا في الوقت الحالي، وسيُرجئ موقفه لحين الاجتماع المقرر يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ما جرى داخل اتحاد الكرة.


وأضاف أن نادي بيراميدز تقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام المصري، اعتراضًا على ركلة جزاء، مستندًا إلى تحليلات أوسكار رويز للحالات التحكيمية المتعلقة بركلات الجزاء.


واختتم يحيى تصريحاته مؤكدًا أن الزمالك يراقب المشهد عن قرب، ولن يتردد في اتخاذ موقف حال شعر بوجود خلل في مبدأ العدالة داخل المسابقة، خاصة في ظل تصدره جدول الترتيب بفارق نقاط عن الأهلي وبيراميدز.

الاهلي الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة اتحاد الكرة

المزيد

