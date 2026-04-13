الزمالك يراقب أزمة الـ VAR بين الأهلي واتحاد الكرة

كشف الناقد الرياضي محمد يحيى عن متابعة نادي الزمالك الدقيقة للأزمة الدائرة بين الأهلي واتحاد الكرة، بشأن طلب الاستماع لتسجيلات تقنية الفيديو «VAR» الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا.



وقال محمد يحيى، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: إن النادي الأهلي لن يصدر بيانًا في الوقت الحالي، وسيُرجئ موقفه لحين الاجتماع المقرر يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ما جرى داخل اتحاد الكرة.



وأضاف أن نادي بيراميدز تقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام المصري، اعتراضًا على ركلة جزاء، مستندًا إلى تحليلات أوسكار رويز للحالات التحكيمية المتعلقة بركلات الجزاء.



واختتم يحيى تصريحاته مؤكدًا أن الزمالك يراقب المشهد عن قرب، ولن يتردد في اتخاذ موقف حال شعر بوجود خلل في مبدأ العدالة داخل المسابقة، خاصة في ظل تصدره جدول الترتيب بفارق نقاط عن الأهلي وبيراميدز.