الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ناقد رياضي: أزمة الأهلي واتحاد الكرة مسلسل تركي.. وتوروب المستفيد الأكبر

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

انتقد الناقد الرياضي عمرو ثروت، حالة الجدل الدائرة بين الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن ما يحدث أشبه بـ«مسلسل تركي» تتصاعد أحداثه دون وضوح في النهاية، خاصة فيما يتعلق بأزمة جلسة الاستماع الأخيرة.

وأوضح ثروت، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة بدا وكأنه فوجئ بحضور وفد الأهلي، واصفًا المشهد داخل مقر الاتحاد بأنه “عبثي” ويعكس حالة من التخبط في إدارة الموقف.

أشار إلى وجود تواصل مستمر خلال الأزمة بين سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب، إلى جانب ياسين منصور، لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة.

في سياق متصل، اعتبر ثروت أن المدرب ييس توروب هو المستفيد الأكبر من الأزمة الحالية، حيث ابتعدت عنه الانتقادات رغم تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

كشف أن توروب، منذ توليه المهمة، طلب عدم محاسبته على نتائج الموسم الجاري، مبررًا ذلك بعدم مشاركته في اختيار الصفقات، إلى جانب شكواه من عدم جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

وأضاف أن المدرب أبلغ إدارة الأهلي بحاجته إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر لتقييم مستوى اللاعبين بشكل كامل، مشيرًا إلى تحفظه على برنامج الإعداد السابق، الذي يرى أنه لم يُجهز الفريق بالشكل المطلوب.

اختتم ثروت تصريحاته بالتأكيد، أن رحيل توروب عن الأهلي بات أمرًا مؤكدًا، حتى في حال تحقيق لقب الدوري، مستشهدًا بسيناريو المدرب السابق مارتن لاسارتي، الذي غادر رغم التتويج.

