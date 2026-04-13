مجدي عبد الغني: الأهلي لن يستطيع تخفيض الرواتب.. وبعض الصفقات لم تنجح

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي لن يتمكن من تخفيض رواتب لاعبيه في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأوضاع داخل الفريق لا تسمح بذلك.

وأضاف مجدي عبد الغني في بودكاست مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن معظم الصفقات التي أبرمها الأهلي خلال الفترة الماضية لم تحقق النجاح المطلوب، ولم تقدم الإضافة المنتظرة للفريق.

وأشاد بنجم بيراميدز فيستون مايلي، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، كما رجح تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر، فيما يرى أن زد إف سي يمتلك فرصة قوية للفوز بكأس عاصمة مصر.

وعن المنتخب الوطني، أوضح أن هناك فرصة لعبور دور المجموعات في كأس العالم، مؤكدًا قدرة الفراعنة على تحقيق الفوز أمام نيوزيلندا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن فرص التأهل ليست كبيرة.

وتحدث عبد الغني عن فكر حسام حسن، مؤكدًا أن فلسفته تعتمد على عدم استقبال أهداف أولًا، ثم البحث عن تسجيل هدف، وهو النهج الذي تعلمه من الراحل محمود الجوهري.

واختتم تصريحاته بكشف كواليس من فترة لعبه، موضحًا أن الجوهري كان يفرض تدريبات بدنية قوية قبل المباريات، قبل أن يبلغهم محمد عامر بعدم مشاركتهم أساسيًا، وهو ما دفعه للحديث مع المدرب، مؤكدًا رغبة اللاعبين في خوض المباراة، ليشاركوا بالفعل بعدها.