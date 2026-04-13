ياسر ريان: تصعيد الأهلي لأزمة ركلة الجزاء طبيعي.. ومباراة الزمالك وبيراميدز تحدد بطل الدوري

أكد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق، أن تصعيد النادي لأزمة ركلة الجزاء في مباراة سيراميكا كليوباترا يأتي في إطار أهمية اللقاء ضمن سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وأوضح ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن مثل هذه القرارات التحكيمية في المباريات الحاسمة يكون لها تأثير مباشر على ترتيب الفرق، لذلك الأهلي يسعى للحفاظ على حقوقه في ظل اشتداد المنافسة على اللقب خلال المرحلة الحالية من الموسم.

وأضاف لاعب الأهلي السابق أن الحكام في الكرة المصرية يواجهون ضغوطات كبيرة في الوقت الراهن، خاصة مع تزايد الانتقادات من الأندية والجماهير، وهو ما ينعكس على أدائهم داخل الملعب.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم الكامل للحكام، مؤكدًا أن تطوير منظومة التحكيم يتطلب مساندة مستمرة، وليس فقط التركيز على الأخطاء، من أجل تحسين مستوى المنافسة وضمان العدالة بين جميع الفرق.

واختتم حديثه قائلًا:"الزمالك إذا فاز على بيراميدز سيكون الأقرب لحصد لقب الدوري وهذه المباراة ستحدد البطل، ومن جهة نظري يجب على الأهلي الفوز على بيراميدز والزمالك".