بشير التابعي: اعتذر لـ جون إدوارد.. وسموحة يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فوز الزمالك على شباب بلوزداد يمنح الفريق دفعة معنوية قوية خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى بطولة الكونفدرالية أو الدوري المصري.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: “الفوز على شباب بلوزداد سيرفع معنويات الزمالك بشكل كبير، رغم أن الفريق لا يزال يعاني من بعض المشكلات، لكن المنافسة على الدوري ما زالت قائمة”.

وقدم التابعي اعتذارًا لجون إدوارد، بعد الانتقادات التي وجهها له في وقت سابق، قائلًا: “أعتذر له، وأطالبه بالتركيز على الفريق وإدارته بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف: “ما وصل إليه الفريق حاليًا يعود إلى دور الجمهور، إلى جانب جون إدوارد ومعتمد جمال، وليس لمجلس إدارة الزمالك دور واضح في ذلك”.

ووجه التابعي انتقادات لمجلس إدارة الزمالك، مشيرًا إلى غيابه عن المشهد، في مقابل تحركات مجلس الأهلي، قائلًا: “مجلس الأهلي يتعامل مع أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا وكأنها معركة، بينما لا نرى أي تحرك من جانب مجلس الزمالك”.

وتابع: “الأهلي لم يكن يومًا قائمًا على فكرة ‘المعلمين’، بل دائمًا ما يعتمد على النجوم والعمل الجماعي”.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى وجود حالة تحكيمية مثيرة للجدل، مؤكدًا: “سموحة كان يستحق ركلة جزاء في مباراته أمام الأهلي، لكن لم يتم الحديث عنها بالشكل الكافي”.

