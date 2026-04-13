ناصر عباس: اسمي جاء ضمن خطاب تفويض من الأهلي لحضور جلسة استماع حكام الفار

رد الحكم الدولي السابق ناصر عباس على سبب حضوره مع ممثلي النادي الأهلي لجلسة استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بمباراة الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الفاصلة للدوري الممتاز والتي جمعت الفريقين ، الثلاثاء 7 أبريل 2026 ، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ستاد المقاولون العرب.

وتواجد ناصر عباس ضمن ممثلي النادي الأهلي في جلسة استماع حكام تقنية الفيديو ، صباح أمس الأحد ، وذلك رفقة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي ، إلا أن اتحاد الكرة منع ممثلي الأحمر من حضور الجلسة لمخالفة اللوائح وعدم تواجد أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الكرة أو الجهاز الإداري.



وقال ناصر عباس في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :تواجدي في جلسة استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ، لم يكن بصفتي ممثلاً للنادي ، بل كحكم دولي سابق ، وذلك للاطلاع على حالة ركلة الجزاء الغير محتسبة ، وتم تفويضي من مجلس إدارة النادي بخطاب رسمي لاتحاد الكرة شمل العديد من الأسماء التي ستمثل القلعة الحمراء في الجلسة ، ومن بينها اسمي ولهذا كان يجب علي حضور الاجتماع قبل أن يتم إلغاؤه.