بشرى حجيج تشيد باستضافة الأهلي لمنافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

عبرت بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، عن كامل الاعتزاز والتقدير باستضافة النادي الأهلي لمنافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي تقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء حتى ٢٤ أبريل الجاري.

وأكدت خلال كلمتها في حفل الافتتاح الذي أقيم عصر اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل أن البطولة فرصة حقيقية لتأكيد وحدة شعوب القارة السمراء وتعزيز علاقتها، وأن إقامتها على أرض مصر تمثل جسرًا مهمًّا للتواصل بين الشعوب.

وقالت إن إقامة البطولة في مصر تمنحها زخمًا كبيرًا كونها أرض الحضارة والتاريخ، وتأكيد مكانتها المعروفة في استضافة أكبر الفعاليات، بما يعكس عمق التزامها نحو محيطها الخارجي.

ووجهت رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة شكرًا خاصًّا للنادي الأهلي ومجلس إدارته على حسن الاستضافة، وتسخير كافة الإمكانيات من أجل نجاح البطولة، مستندًا في ذلك على تاريخه الطويل في تنظيم البطولات القارية والعالمية.

وأشادت بشرى حجيج بحفاوة الاستقبال من الأهلي ومسؤوليه، والجهد الكبير لتذليل أي صعاب، وتهيئة الأجواء لكافة الفرق المنافسة لتقديم أقصى ما لديها في البطولة.

ووجهت بشرى حجيج رسالة إلى اللاعبات المشاركات في البطولة، قائلة: «أنتن روح البطولة وقدوة فتيات إفريقيا وسفراء القارة، قدمن أفضل ما لديكن من تجسيد لمعاني الرياضة التي تسهم في تعميق الروابط بين شعوب قارتنا».