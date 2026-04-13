الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحلال واستبدال كابلات النحاس بفايبر في ضواحي بورسعيد

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة “الإسراء” بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة “الإسراء” بحي الضواحي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية جديدة لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الإسراء بحي الضواحي، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة رشا شريف  مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، والمهندس حمدي البرماوي مدير عام منطقة بورسعيد بالشركة المصرية للاتصالات.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة “الإسراء” بحي الضواحي

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الأرصفة وغرف التفتيش، إلى جانب تطوير منظومة الإنارة من خلال صيانة الأعمدة وتركيب كشافات حديثة، فضلاً عن تنفيذ أعمال التشجير وزراعة المسطحات الخضراء بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والبيئة العامة بالمنطقة.

وتابع محافظ بورسعيد كذلك أعمال الشركة المصرية للاتصالات في إحلال واستبدال خطوط الاتصالات التقليدية (كابلات النحاس) بكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، وذلك لعدد 120 عمارة بمنطقة الإسراء، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يواكب متطلبات التنمية الحديثة.

كما شملت الأعمال تنفيذ بردورات جديدة، وإنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار، وأعمال الحفر والتأسيس لطبقات الرصف، تمهيدًا لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة بجانب إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، وصيانة النوازل ورفع كفاءة الخطوط، بما يساهم في القضاء على مشكلات الصرف وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق أفضل النتائج.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حي الضواحى

