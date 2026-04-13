تموين بورسعيد تحبط محاولة بيع كمية من أسماك لوت متحللة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملات رقابية مكبرة لإحكام السيطرة على تداول السلع الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم،

إحباط بيع أسماك "فاسدة" بحي الشرق



وبالتنسيق مع العميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، نجحت الحملة التي قادها مدير الرقابة، في ضبط كمية قدرها ١٣ كيلو من أسماك "اللوت" بنطاق حي الشرق. وتبين بالفحص الفني أن الأسماك في حالة إحلال وفساد شديد ومليئة بالفطريات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكان من المقرر طرحها للبيع للمواطنين خلال موسم شم النسيم.

ضبط سلع غذائية ومشروبات مخالفة للاشتراطات



وفي سياق متصل، وبالتنسيق مع مفتشي سلامة الغذاء، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط نحو ٢٠٠ قطعة من السلع الغذائية والمشروبات المتنوعة (مشروبات غازية، زبادي، كيك، مرقة دجاج) داخل أحد منافذ البيع. وتبين أن المضبوطات غير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين.

تم التحفظ على كافة المضبوطات من الأسماك والسلع الغذائية، وتحرير المحاضر التموينية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشددت مديرية التموين على استمرار استنفار كافة أجهزتها الرقابية بكافة الأحياء، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أرواح المواطنين والتصدي بكل حزم لأي تلاعب بأمنهم الغذائي.







واكدت محافظة بورسعيد أن سلامة المواطن خط أحمر، وأن العمل مستمر على مدار الساعة لضبط الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة خلال فترة الأعياد.