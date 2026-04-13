بورسعيد.. إنشاء حديقة جديدة بتقاطع شارعي العبور ونهضة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء حديقة جديدة بتقاطع شارعي العبور ونهضة مصر بحي الضواحي، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل على أرض الواقع، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المساحات الخضراء.

رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير سيناء .

أبو ليمون: توفير متنفس حضاري للمواطنين وتعزيز المظهر الجمالي بالمناطق السكنية

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الأعمال الجارية بالحديقة، والتي تشمل تنفيذ أعمال اللاندسكيب، وزراعة أشجار البونسيانا إلى جانب تركيب أعمدة إنارة ديكورية، وإنشاء ممرات من الإنترلوك بما يسهم في تحقيق بيئة جمالية متكاملة وآمنة للمواطنين.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لضمان خروج الحديقة بالشكل الحضاري اللائق، وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالي المنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء الحدائق الجديدة يأتي ضمن خطة شاملة لزيادة المساحات الخضراء بمختلف الأحياء بما يساهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.