محافظ بورسعيد: تكثيف أعمال رفع المخلفات وسرعة الانتهاء من تسوية أرض موقف مصر القديم

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أرض “موقف مصر القديم” بحي الضواحي، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال الجارية على أرض الواقع، من اعمال رفع المخلفات والتأكد من انتظام سير العمل وفق الخطة الموضوعة.

تابع المحافظ أعمال رفع المخلفات وتسوية الأرض موجها بتكثيف الجهود وزيادة معدلات العمل، مع ضرورة الالتزام بالانتهاء في أسرع وقت ممكن وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الإسراع في الانتهاء من أعمال التسوية، تمهيدًا لاستغلال الموقع بالشكل الأمثل، بما يحقق الاستفادة القصوى لأبناء المحافظة ويسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق رؤية المحافظة في تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بما يواكب خطط التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد.