محافظ بورسعيد: تسريع وتيرة العمل للانتهاء من مشروع تطوير مساكن النور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة مساكن أبراج النور بحي الضواحي، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق، المهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق

أبو ليمون: تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد

وخلال تفقده، اطلع المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تتضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين شبكات المرافق، إلى جانب أعمال إحلال واستبدال خطوط الاتصالات التقليدية بكابلات الألياف الضوئية (الفايبر)، والرصف والتجميل، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية بالمنطقة وتهيئة بيئة سكنية متكاملة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل والانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف الأحياء.