محافظات

قبل شم النسيم.. تموين بورسعيد تحبط محاولة ترويج 189 كيلو فسيخ وسردين بدون بيانات

محمد الغزاوى

نجحت حملة مكبرة مشتركة بناء على توجيهات اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد قبل شم النسيم إحباط محاولة ترويج 189 كيلو من الفسيخ والسردين بدون بيانات فى بورفؤاد

جاءت توجيهات محافظ بورسعيد بشأن تكثيف الرقابة على على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري خاصة محال الأسماك بالتزامن مع قرب احتفال المواطنين بأعياد الربيع.

كانت  سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، ترأست ، حملة تفتيشية موسعة استهدفت محال بيع الأسماك المملحة وعدداً من سلاسل السوبر ماركت بالتنسيق مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري.

جاء ذلك بحضورالدكتور أمجد يسري مدير إدارة التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطري، و مدير إدارة الرقابة التموينية، وكبير مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، .

وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 189 كيلو جرام من الفسيخ والسردين غير مدون بها أي بيانات دالة على مصدرها وتاريخ الانتاج بعدداً من محال بيع الأسماك ، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الأستاذة سمر الموافي أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها على مدار الساعة لفرض الانضباط بالأسواق، مشددة على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس سلامتهم، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية.

كما شددت رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة استمرار تكثيف حملات التفتيش على محلات الفسيخ والرنجة والأسماك ومختلف أنواع السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت سمر الموافي أن هذه الحملات تأتي في إطار الاستعدادات السنوية لاحتفالات شم النسيم، الذي يشهد إقبالا واسعا على تناول الأسماك المملحة والمدخنة كالفسيخ والرنجة، وتعد هذه المنتجات شديدة الحساسية للتلف والفساد، خاصة ويجب حفظها في درجات حرارة مناسبة.

