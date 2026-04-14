قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح
الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو ليمون يشدد على استمرار الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات فى بورسعيد

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية للمساكن و الطرق والميادين
محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية للمساكن و الطرق والميادين
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء،  اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات سير العمل في مشروعات تطوير البنية التحتية، والتي تشمل تطوير المساكن والطرق والميادين بمختلف أحياء المحافظة، في إطار خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام و الأجهزة التنفيذية من مديري المديريات و الإدارات والجهات المختصة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، حيث شملت المتابعة مشروعات حي الضواحي ومنها تطوير مناطق الإسراء، السلام، السيدة نفيسة، فاطمة الزهراء، بنك الشاي، الصفا وغيرها، ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات والبنية الأساسية.

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية للمساكن و الطرق والميادين

كما تم استعراض الموقف الحالي في أعمال رفع كفاءة المساكن داخل حي المناخ ومنها أعمال التطوير بالمنطقتين الثالثة والرابعة، و سلام تمليك،  وفي حي الشرق جرى استعراض معدلات التنفيذ في عدد من الطرق الحيوية، وعلى رأسها شارع أوجيني، ضمن خطة تطوير عدد من المحاور المرورية الهامة داخل نطاق الحي.

وناقش المحافظ الجهود التنفيذية في الارتقاء بحي الزهور حيث تابع تطوير مناطق على منخفض، و عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب، إلى جانب المناطق السكنية والشوارع والميادين الجاري تطويرها بنطاق الحي.

وشملت المتابعة مدينة بورفؤاد حيث استمع المحافظ لمعدلات التنفيذ في مشروعات التطوير الجارية، ومنها تطوير شارع بن خلدون، وشارع الجامعة، ومشروعات الأسواق الجديدة بالمدينة، هذا بالإضافة إلى متابعة الموقف الحالى في مشروع تطوير الحميدي والتجاري بالعرب و تطوير حي الكويت و عدد من المحاور الهامة بنطاق الحي.  

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة أعمال تطوير الشواطئ وعدد من الأسواق، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية والتجارية بالمحافظة، ويعزز من مكانة بورسعيد كوجهة متميزة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على تكثيف الجهود والعمل بالتوازي في مختلف المشروعات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أن استمرار تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الصالح العام لأبناء بورسعيد، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد خدمة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

