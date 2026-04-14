محافظة بورسعيد تكثف جهود الترويج للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت محافظة بورسعيد تكثيف جهودها للترويج للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتعريف بها على نطاق واسع، تنفيذًا لتوجيهات الوزارات المعنية.في ضوء الإعلان الرسمي عن إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كان قد تم الإعلان عن انطلاق الدورة الرابعة خلال مؤتمر موسع ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير التعليم العالي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من المحافظين وممثلي الجهات المعنية، في إطار دعم الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة.

إطلاق المرحلة الرابعة وفتح باب التقديم للمشروعات

وفي هذا السياق، دعت محافظة بورسعيد كافة الجهات وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال والشباب إلى سرعة التقدم والمشاركة في المبادرة، والتي تمثل منصة وطنية هامة لدعم الابتكار وتمكين المشروعات التي تجمع بين الحلول الذكية والمعايير البيئية.

أكدت المحافظة على استمرار تكثيف حملات التوعية والإعلان عن المبادرة بمختلف الوسائل، مع المتابعة المستمرة لكافة الخطوات والإجراءات المرتبطة بها، وفقًا لتوجيهات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة على مستوى المحافظة.

شددت محافظة بورسعيد على أهمية المشاركة الفعالة في هذه المبادرة، التي تمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات الواعدة، وتعزيز دور الشباب والمرأة والقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.