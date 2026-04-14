خلافات على أولوية المرور.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء والإستيلاء على دراجة نارية خاصة بأحدهم ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 /الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الضواحى بين طرف أول (4 عاطلين – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم) ، وطرف ثانى (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور) بسبب خلافات بينهم حول أولوية المرور قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام

(2) سلاح أبيض وقام الطرف الأول بالإستيلاء على الدراجة النارية الخاصة بالطرف الثانى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى التعدى، وبحوزة الطرف الأول (الدراجة النارية المستولى عليها) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .






