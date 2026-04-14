محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل باستاد المصري ويوجه بتكثيف الجهود

حسام الحارتي

في إطار متابعته المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض محافظة بورسعيد، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية استاد نادي المصري، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك في ضوء خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية، حيث رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، و الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، إلى جانب ممثلي شركة وادي النيل المنفذة للأعمال.

وخلال الجولة، تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية داخل الاستاد، ومناقشة الخطوات القادمة لضمان سرعة الانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

واطلع محافظ بورسعيد على مستجدات الأعمال، حيث تم التأكيد على الانتهاء من فرد النجيله الهايبرد( الصناعي)  و جاري التجهيز لزراعة النجيل الطبيعي، حيث وجه المحافظ في هذا السياق بالالتزام بالمدة المحددة لسرعة الانتهاء من زراعة النجيل الطبيعي ، كما تم الانتهاء من تركيب كراسي المدرجات للدرجه الأولى و الثانيه و الثالثة و جاري التجهيز لاعمال تغطية المظلة و جاري الانتهاء من أعمال الموقع العام و توصيلات المرافق الداخلية و جاري الانتهاء من أعمال خزانات مياه الشرب و الحريق و الري للربط مع المرافق العامه الخارجية كما يجرى الانتهاء من غرف الكهرباء العمومية للربط مع مرفق الكهرباء وجاري استيراد دكه اللاعبين و الاهداف و المتعلقات الخاصه بالملعب

ووجه المحافظ كذلك بتكثيف العمل للانتهاء من غرف الملابس والمظلة، بما يتيح للاعبي النادي المصري بدء التدريبات في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق، أجرى محافظ بورسعيد اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل أي معوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما التقى المحافظ بعدد من لاعبي النادي المصري داخل الاستاد، حيث أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لسيادته على دعمه المستمر للنادي وحرصه على سرعة الانتهاء من المشروع

وأكد المحافظ أن إعادة إنشاء استاد النادي المصري في موقعه الحالي يمثل أحد أهم المشروعات الحيوية بالمحافظة، نظرًا لما يحمله من قيمة تاريخية ورياضية كبيرة لدى جماهير النادي المصري العريقة، فضلًا عن كونه صرحًا رياضيًا يخدم أبناء بورسعيد ويدعم قطاع الشباب والرياضة.

وأضاف أن المشروع يعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن الاستاد يمثل رمزًا رياضيًا بارزًا يعكس هوية المدينة وتاريخها الكروي، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من المشروع وفق أحدث المواصفات العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

جامعة المنصورة الأهلية: تطوير شامل للتحول الرقمي وبرامج الدراسات العليا

رئيس جامعة الأقصر: الجامعة تواصل دعم توجهات الدولة وتنفيذ استراتيجية التعليم العالي عبر مبادرة "وفرها تنورها"

رئيس جامعة الأقصر: دعم مبادرة "وفرها تنورها" لترشيد الطاقة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يترأس اجتماع مجلس إدارة التسويق لتعظيم الموارد ومراجعة طلبات المستثمرين

بالصور

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أنا مسيحى

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر لإيذاء النفس ؟

المزيد