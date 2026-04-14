نائب محافظ بورسعيد يقود حملة  لمتابعة أعمال رفع الرتش بمنطقة النور داخل الموقف القديم

قاد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد،حملة موسعة لرفع الرتش والمخلفات بمنطقة النور داخل الموقف القديم وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على كافة التراكمات بمختلف مناطق الحي.

رافقه فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، والعميد اسلام غريب رئيس جهاز الانقاذ والطوارئ.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة إزالة كافة تراكمات الرتش والرمال بنطاق الأحياء، تواصل الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي تنفيذ حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري.

وتم الدفع بعدد من اللوادر وسيارات النقل لسرعة الانتهاء من الأعمال، في إطار استكمال الحملات المتواصلة التي يشهدها حي الضواحي تأكيدا على استمرار الجهود دون توقف حتى الانتهاء من إزالة جميع التراكمات.

وتاتي هذه الحمله تنفيذ تكليفات محافظ بورسعيد بالتعامل بشكل فوري وحاسم، مع المخلفات مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان سرعة الإنجاز، مشددا على استمرار العمل بكافة المناطق دون استثناء مع رفع أي تجمعات رتش أو رمال فور رصدها، للحفاظ على مستوى النظافة والانضباط العام