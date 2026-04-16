استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، الدكتورة أماني الفار ،المدير التنفيذي لشركه مصر للإدارة التعليمية ، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، و لمياء الجهيني، مدير عام المدارس الخاصة والتجريبية، إلى جانب الأستاذ عماد العجان مدير عام مدارس النيل ،والدكتورة نيرة شاكر، نائب مدير عام المدارس لقطاع القاهرة ومدير مدرسة فرع العبور، والأستاذة إيمان المصري، مديرة مدرسة النيل المصرية فرع بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام مدارس النيل المصرية الدولية لتعزيز التعاون المشترك للارتقاء بالمنظومة التعليمية

وخلال اللقاء، تم استعراض سبل دعم وتطوير مدارس النيل المصرية بمحافظة بورسعيد وبحث آليات تعزيز جودة التعليم وفقا لأحدث النظم التعليمية الدولية بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية التي تسهم في بناء جيل واعي ومثقف قادر على المشاركة الفعالة في عملية التنمية.

كما أشاد محافظ بورسعيد بالدور الذي تقوم به مدارس النيل المصرية في تقديم نموذج تعليمي متطور يجمع بين المعايير الدولية والهوية الوطنية، مؤكدا استمرار التعاون لتحقيق مزيد من النجاحات في قطاع التعليم بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، أعربت مدير عام مدارس النيل المصرية الدولية والحضور عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال والدعم المستمر من محافظ بورسعيد مؤكدين حرصهم على تعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم أبناء المحافظة ويرتقي بالعملية التعليمية بها