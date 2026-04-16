جمال الدين: تحولت منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز عالمي رائد لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "Atesan Tekstil" التركية للأقمشة المنسوجة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 6.5 ملايين دولار، ويقع المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتيح نحو 200 فرصة عمل مباشرة، وقد قام بتوقيع العقد: الدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، وكلٌّ من: أونور دالمان، و إمره أتاليك، رئيسي الشركة التركية.

وعلى هامش مراسم التوقيع أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تقديم أوجه الدعم كافة للمستثمرين والمطورين الصناعيين، خاصة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التي أصبحت مركزًا عالميًّا لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، فضلًا عن الأنشطة اللوجستية والخدمية، موضحًا أن كل مشروع جديد في هذه القطاعات يمثل خفضًا مباشرًا في فاتورة الواردات، وزيادة في الصادرات المصرية للخارج بالإضافة لتلبية احتياجات السوق المحلية، والأسواق الإقليمية المجاورة، لافتًا إلى أنه نتيجة الطلب المتزايد على الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة، تقوم الهيئة بصورة مستمرة بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وفي ضوء ذلك تقوم الهيئة باستبعاد الشركات غير الجادة في استكمال بنود التعاقد.

و أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بلغ 52 مشروعًا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، ويبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات 1.53 مليار دولار، وتشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية تتجاوز 3.54 مليون م²، كما تتيح نحو 72 ألف فرصة عمل مباشرة.