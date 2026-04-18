محافظ بورسعيد: تكثيف أعمال تطوير ساحة ميدان مجمع المطاعم بحي المناخ

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على ضرورة تكثيف أعمال تطوير ساحة ميدان مجمع المطاعم بحي المناخ، مع زيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية التي رافقه خلالها اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وشيماء العزبي، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق.

تطوير الساحة بالكامل على مساحة 20 مترًا مربعًا

وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل الساحة بالكامل على مساحة 20 مترًا مربعًا، من خلال تنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام، إلى جانب تركيب منظومة إضاءة حديثة تعكس الشكل الجمالي والحضاري للميدان.

وأشار المحافظ إلى أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع، خاصة في ظل الموقع الحيوي للميدان وقربه من كورنيش بورسعيد، ما يجعله نقطة جذب للمواطنين والزائرين.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال ميدانيًا، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة متكاملة لتطوير الميادين والساحات العامة، بما يدعم مكانة بورسعيد السياحية ويحقق بيئة حضارية تليق بأهلها.