خطة محافظة بورسعيد لمجابهة الكلاب الضالة بين الدعم والاعتراض |شاهد

تشهد محافظة بورسعيد حراكا عقب ارتفاع معدلات الإصابة بعقر الكلاب الضالة، الذي ارتفع وفق تقارير وحصر الطب الوقائي و الهيئة البيطرية فى المحافظة بنسب اكبر من المعدلات الطبيعية.

ارتفاع نسبة العقر على مدار 3 سنوات

كانت نسب حصر حالات العقر فى بورسعيد بلغت عام 2023 .. 6894 حالة عقر و فى 2024 ارتفعت حالات العقر الى 7019 حالة عقر اما فى 2025 بلغت اعداد حالات العقر 7636 حالة وتشير المؤشرات الى ارتفاع النسبة خلال عام 2026 لتتجاوز 8000 حالة عقر

ومازاد غضب أهالي بورسعيد ان حالة الكلاب الضالة فى الشوارع اتسمت بالشراسة مما تسبب فى وفاة عدد من الحالات المعقورة و إصابة اخرين بتشوهات وعاهات بالوجه و الزراعين عقب التهام الكلاب لاجزاء من اجسام البعض.

غضب شعبي عقب مهاجمة الكلاب للأطفال و كبار السن

وجاءت مهاجمة الكلاب الضالة للأطفال و رجال الدين و كبار السن لتزيد من حدة الغضبة الشعبية لأهالي بورسعيد المختلطة بحالة من الفزع و الرعب خشية مهاجمة الكلاب لهم

بورسعيد تستجيب بإنشاء شلترين لإيواء الكلاب الضالة

واستجابة لمطالب أهالي بورسعيد شهدت المحافظة حراك تنفيذي بصدور قرار بإنشاء شلتر ين لايواء الكلاب الضالة خصص أحدهما فى جنوب بورسعيد و الآخر فى مدينة بورفؤاد وخصص لانشائهم مبلغ 5 مليون جنيه من صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة فى خطوة استباقية عن باقي المحافظات ودون انتظار الدعم المالي من موازنة الدولة

وقرر المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد ان يخضع عمل الشلترين للإشراف و التشغيل من خلال مديرية الطب البيطرى بالمحافظة

وتم التنسيق لتوفير الغذاء لتلك الحيوانات من خلال الفنادق و المطاعم الكبرى بالمحافظة مع توفير كل الأدوات و الأدوية الخاصة بالرعاية الطبية البيطرية

وعلمت صدى البلد انه تم تجهيز الشلاتر لتعمل بنظام التشغيل التتابعي على 3 مراحل كل مرحلة تستوعب 2000 كلب باجمالي 6000 للشلتر الواحد و 12000 للشلترين .

ومع بداية التشغيل للمرحلة الأولى التى تم افتتاحها من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، فوجئ الأهالي بحملة ممنهجة ضد محافظ بورسعيد ورفض عدد من السيدات لجمع الكلاب و ايداعها الشلتر بل اقدامهم على دخول الشلتر وإطلاق سراح الكلاب مرة اخرى للشوارع.

وقد أشعل هذا التصرف غضب المواطنين مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تم اقترافه فى حق أجهزة المحافظة التنفيذية و اتهامهم بتعريض حياة المواطنين للخطر و اعتبار ان زيادة إعداد الكلاب بالشوارع يهدد امن المواطن.

وفى تتابع للأحداث ظهرت دعوات من داعمي وجود الكلاب بالشوارع لتوجه اتهامات لمحافظ بورسعيد باقدامه على قتل الكلاب الضالة، مطالبين باقالته.

وأثارت هذه المطالبة غضب البورسعيدية معلنين دعمهم الكامل لمحافظ بورسعيد رافضين الإساءة لراس السلطة التنفيذية على ارض المدينة الباسلة، مؤكدين ان محافظهم خط أحمر معلنين تفويضه فى اتخاذ كل الإجراءات فى التعامل مع الظاهرة مطالبين باخلاء شوارع بورسعيد من الكلاب الضالة.

وبات الأمر لا يخرج عن محاولات مستميته من راغبي بقاء الكلاب الضالة بالشوارع لوقف الإجراءات يقابلها حملة دعم شعبي قوية من أبناء بورسعيد للاجراءات التى أخذها محافظ بورسعيد على عاتقه للحفاظ على امن المواطنين ومتابعة من الاجهزة المعنية لتفعيل القانون تجاه كل من يعرض حياة المواطنين للخطر.