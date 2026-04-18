محافظ بورسعيد : تعامل فوري مع الإشغالات ورفع كفاءة الخدمات بالأحياء

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد جهودها الميدانية المكثفة خلال العطلة الأسبوعية، لضمان استمرارية الانضباط بالشارع، ومتابعة كفاءة محطات الصرف والكهرباء، وتكثيف أعمال النظافة العامة تماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد،

مدينة بورفؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد تفاجئ "حي الفيروز" بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات



ترأست سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، جولة ميدانية مفاجئة بنطاق "حي الفيروز"، استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وبين العمارات السكنية. ووجهت "الموافي" بفتح الطرق أمام حركة المشاة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية حريصة على القضاء على أي مظاهر عشوائية تعيق الحركة المرورية أو تمس المظهر الحضاري للمدينة.

حي الشرق

حملات يومية ومفاجئة لفرض الانضباط وتفريغ حاويات القمامة بالفترة المسائية



بناءً على تعليمات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، شن فريق العمل الميداني حملات موسعة بشوارع (الجيش، النهضة، البازار، وميدان الشهداء) للتأكد من التزام المحال بالمساحات التنظيمية. وبالتوازي مع ذلك، تابعت أجهزة الحي أعمال تفريغ صناديق القمامة خلال الفترة المسائية بالتعاون مع شركة "نهضة مصر"، لضمان الحفاظ على المستوى البيئي والحضاري الراقي بنطاق الحي.

حي العرب

إيقاف أعمال تعديلات معمارية مخالفة "بدون تصريح" بحارة المنصورة



في إطار التصدي للمخالفات في المهد، قادت المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، حملة أسفرت عن إيقاف أعمال تعديلات معمارية مخالفة بعقار كائن بحارة المنصورة وشارع الشرقية. حيث قام المخالف بالشروع في تنفيذ تعديلات بكامل العقار بدون تصريح رسمي، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وتحريز المعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حي المناخ

تواصل أعمال منظومة النظافة الجديدة وتفريغ الصناديق عبر "سيارات المكبس"



تابعت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، ميدانياً استمرار أعمال منظومة النظافة الجديدة بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر". وشهدت شوارع الحي انتشار سيارات المكبس لإفراغ صناديق القمامة أولاً بأول، مع تطهير أماكن التجمعات، وذلك ضمن خطة الحي للارتقاء بجودة الحياة والخدمات البيئية المقدمة للمواطنين بقلب بورسعيد.

حي الزهور

جولات ميدانية لمتابعة كفاءة النظافة بمنطقتي "الحرفيين" و"عمر بن الخطاب"



قام المحاسب أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام عمل فرق النظافة بمنطقتي الحرفيين وعمر بن الخطاب. ووجّه رئيس الحي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لرفع المخلفات، مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة للمركز الإعلامي للحي لضمان الحفاظ على البيئة المحيطة والمظهر العام.

حي الضواحي

الوالي يقود أعمال تسليك خط الصرف الرئيسي وكسح المياه بمنطقة "فاطمة الزهراء"



في استجابة فورية لحالة طوارئ، تواجد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، على رأس موقع العمل بمنطقة فاطمة الزهراء للإشراف على تسليك سدد بخط الصرف الصحي العمومي. وتم الدفع بسيارات الكسح التابعة للحي والشركة القابضة لسحب المياه الناتجة عن السدد وتأمين السيولة المرورية، مؤكداً أن "المواطن أولاً" هو المبدأ المحرك لكافة تحركات الأجهزة التنفيذية بالحي.

حي غرب

رفع كفاءة مقابر بورسعيد ومناشدة المواطنين بالتعاون لمنع نشوب الحرائق



تابع باسم عمر، رئيس حي غرب، أعمال شركة "نهضة مصر" في رفع كفاءة مقابر بورسعيد وتجريف الرمال والقمامة والحشائش. وناشد رئيس الحي الأهالي بضرورة التعاون بعدم إلقاء المخلفات أو الحشائش أعلى المقابر لتجنب اشتعال الحرائق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً استمرار المتابعة اليومية لرفع مستوى النظافة بالجبانة القديمة والجديدة.





واكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات الميدانية الواسعة تأتي لضمان انضباط الشارع المصري وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، مع التشديد على استمرار الحملات الرقابية والبيئية على مدار الساعة.