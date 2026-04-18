حراك شامل في بورسعيد.. تجميل الميادين ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية فى محافظة بورسعيد بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد نشاطها الميداني المكثف، لرفع كفاءة البنية التحتية، وتجميل المسطحات الخضراء، والتصدي بحزم لكافة أشكال الخروج عن القانون بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد.

 تجميل شارع الجمهورية 
 

تفقدت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال إدارة الحدائق بشارع الجمهورية، ووجهت بصيانة شاملة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى لتكون متنفساً حضارياً للمواطنين.

كما تابعت "الموافي" جهود شركة "نهضة مصر" بمنطقة ورش الحرفيين، حيث تم رفع المخلفات المتراكمة وتنفيذ أعمال الكنس الآلي، مؤكدة أن الارتقاء بمنظومة النظافة يقع في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.


غلق وتشميع "سنتر" للدروس الخصوصية 
 

في ضربة حاسمة للمراكز التعليمية غير المرخصة، قادت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة السلام التمليك. وتمت مصادرة الديسكات والمقاعد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه، دعماً لمنظومة التعليم الرسمي وتطبيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ في تقديم "تعليم جيد" وبيئة آمنة للطلاب.


مصادرة "مكبرات الصوت" 
 

قاد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، حملة لمكافحة التلوث السمعي أسفرت عن مصادرة مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بمنطقة السيدة نفيسة.

كما شنت أجهزة الحي حملة مشتركة لمعاينة الوحدات السكنية الصادر بشأنها قرارات إخلاء، تمهيداً لإعادة تخصيصها لمستحقيها الفعليين، تأكيداً على سيادة القانون وضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه.


جولات ميدانية مكثفة 
 

أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، استمرار الجولات المسائية لمتابعة التزام المحال والمقاهي بمواعيد الغلق الرسمية لترشيد الطاقة وتحقيق الانضباط.

وتوازياً مع ذلك، كثفت أجهزة الحي أعمال تفريغ صناديق القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، مناشدة المواطنين بالتعاون للحفاظ على المظهر الحضاري الراقي لقلب المحافظة.

 تجريف المخلفات بنطاق حي العرب 
 

تابعت المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، أعمال النظافة للوردية المسائية بالتعاون مع شركة "نهضة مصر".

 وشملت الأعمال رفع المخلفات والأتربة والردم وأعمال الكنس اليدوي والآلي بكافة شوارع الحي، مؤكدة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي والالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها.

 حي الزهور.. متابعة ميدانية 
 

أجرى المحاسب أحمد زغلف، رئيس حي الزهور، جولة تفقدية بشوارع (حسني مبارك، العاشر من رمضان، والنصر) للتأكد من الالتزام التام بمواعيد الغلق المقررة.

 وأسفرت الجولة عن مصادرة عدد من المخالفات، مع التشديد على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة لضمان انضباط الشارع.
 


 

واكدت محافظة بورسعيد أن هذه التحركات الشاملة تأتي لترسيخ قيم العدالة، وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطن، وضمان تقديم أفضل الخدمات في كافة القطاعات الحيوية.

