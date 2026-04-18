بورسعيد تستقبل سائحي الباخرة العالمية AIDA STELLA في جولة موسعة

غادرت الباخرة السياحية العالمية "AIDA STELLA" ميناء غرب بورسعيد السياحي عقب استقبالها بمحافظة بورسعيد صباح الجمعة

جاء استقبال السفينة في إطار الجهود المتكاملة لتنشيط حركة السياحة الوافدة وتعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للمدينة الباسلة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواءإبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد

كانت محافظة بورسعيد استقبلت ، الباخرة السياحية العالمية "AIDA STELLA" القادمة من ميناء الإسكندرية، وعلى متنها ٢٠٦٧ سائحاً و٦٤٨ من طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

حيث أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة تعمل لتوفير كافة سبل الراحة للسائحين، وإظهار بورسعيد وبورفؤاد بالصورة الحضارية التي تليق بمكانتهما على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن زيارة مثل هذه السفن تعكس الثقة الدولية في الموانئ المصرية وقدرتها على تقديم أرقى الخدمات التأمينية واللوجستية.

محافظ بورسعيد يوجّه بتوفير كافة سبل الدعم لرحلات "سياحة اليوم الواحد".. وجبال الملح والقبة التاريخية تتصدران المشهد

و شمل البرنامج السياحي للسائحين جولات داخلية موسعة بدأت بركوب "المعدية" والتقاط الصور التذكارية أمام "قبة هيئة قناة السويس" التاريخية، وصولاً إلى مدينة بورفؤاد التي خطفت الأنظار بطرازها الأوروبي الفريد. وتصدرت "جبال الملح" بشركة المكس للملاحات قائمة الزيارات، حيث حرص السائحون على التزلج والتقاط الصور بها كمعلم سياحي عالمي، تلاها زيارة المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي (أقدم نادٍ في مصر)، بالإضافة إلى التجول بين فيلات الهيئة التاريخية ذات الطراز الفرنسي.

و أعرب سائحو الباخرة عن سعادتهم البالغة بزيارة بورسعيد وبورفؤاد، مشيدين بما لمسوه من نظافة ونظام وطفرة جمالية في الميادين والحدائق، مؤكدين أن المدينة تمتلك سحراً خاصاً يمزج بين التراث والحداثة، وهو ما جعلها مادة خصبة لصورهم وتوثيق رحلتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

و ايضا جدير بالذكر أن السفينة "AIDA STELLA" تعد من أفخم السفن السياحية عالمياً بطول ٢٥٣ متراً، ومن المقرر أن تغادر ميناء بورسعيد مساء اليوم مستكملة رحلتها إلى ميناء ليماسول، وسط تأكيدات من محافظة بورسعيد على استمرار جهودها لجذب المزيد من الخطوط الملاحية والسياحية العالمية.



واكدت محافظة بورسعيد أن النجاح في استقبال وتأمين رحلات السفن السياحية العملاقة هو نتاج تنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، وخطوة هامة نحو تعزيز ريادة المحافظة كمركز سياحي وتجاري عالمي في قلب قناة السويس.