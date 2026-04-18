محافظ بورسعيد يبحث الخطوات التنفيذيه  لبدء صرف المستحقات المتأخرة للمعلمين " المتجمد"  وفقًا لأسبقية الأحكام

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد اجتماعا مع مسئولي مديريه التربيه والتعليم برئاسة الأستاذ محمود بدوي لبحث الخطوات التنفيذيه لبدء إجراءات صرف المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين المتجمد ، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ خطوات جادة لحل هذا الملف





جاء ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المعلمين، وحرصًا على تحقيق الاستقرار الوظيفي وتقديرًا لدورهم الحيوي في بناء الأجيال

وأكد محافظ بوسعيد بأنه بعد التنسيقات التي تمت مع وزير الماليه ت استحداث وتعزيز بعض البنود المالية بقيمة 15 مليون جنيه ضمن الباب الأول الخاص بالأجور والتعيينات، كدفعة أولى، بما يتيح بدء صرف المستحقات المتجمدة للمعلمين

وأشار إلى أن عملية الصرف ستتم من خلال الشؤون المالية والإدارية والحسابات بمديرية التربية والتعليم، مؤكدًا أن الصرف سيتم وفقًا لأسبقية الحصول على الأحكام القضائية، بما يحقق مبدأ الشفافية والعدالة بين المستحقين

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى بشكل مستمر لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، مشددًا على أن صرف المستحقات سيتم تباعًا وفقًا للضوابط المحددة، لحين الانتهاء من سداد كافة المستحقات