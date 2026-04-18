محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة نوازل منطقة الحراسات بحي الضواحي .. صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال رفع كفاءة نوازل الصرف الصحي بمنطقة الحراسات بحي الضواحي، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة المرافق.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية

رافق المحافظ خلال المتابعة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، و فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا شريف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، إلى جانب التنسيق مع جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد والجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة نوازل منطقة الحراسات بحي الضواحي

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين داخل المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.