محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية وسلامة الغذاء ببسيون وطنطا

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقريتي كُتامة وشفا بمركز بسيون ومدينة طنطا.

وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين وإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من جودة الإنتاج ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

توجيهات محافظ الغربية

ففي قريتي كُتامة وشفا بمركز بسيون، تم التمركز بأحد مخابز قرية كُتامة بناءً على رغبة الأهالي للتيسير عليهم في الحصول على الخبز، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر تموينية شملت مخالفات نقص وزن وعدم وجود سجل وعدم وجود لوحة تشغيل وغلق أحد المخابز. كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 12 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي مدينة طنطا، أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 8 محاضر متنوعة شملت 6 مخالفات نقص وزن ومخالفة لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام ومخالفة غلق لأحد المخابز.

ردع مخالفين

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات التموينية والرقابية 20 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار المرور اليومي على المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.