محافظ بورسعيد يوقع عقود تمليك أراض لـ 4 مصانع دعمًا للصناعة

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتوقيع عقود تمليك أراضي لعدد أربعة مصانع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، وذلك في خطوة تستهدف دفع عجلة الإنتاج الصناعي بالمحافظة

جاء ذلك في إطار دعم الدولة المتواصل للقطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار.

و حضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، والمستشار أحمد سحيم مستشار المحافظة للاستثمار، والدكتور جابر السيد محمد رئيس مكتب شرق الشهر العقاري

وأكد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل لتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتيسير الإجراءات وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الصناعية بالمحافظة

تسليم العقود لأصحاب المصانع وسط إشادة بدور الأجهزة التنفيذية

وخلال اللقاء، قام المحافظ بتسليم عقود التمليك لأصحاب المصانع، الذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر وتواصله المباشر معهم، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لدفع عجلة الإنتاج

ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد نحو تعزيز التنمية الصناعية وخلق بيئة اقتصادية واعدة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية الشاملة