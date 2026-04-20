أخبار العالم

الرئيس اللبناني: هدف التفاوض وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

جوزاف عون- الرئيس اللبناني
هاجر رزق

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن خيار التفاوض مع الكيان الإسرائيلي هدفه وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال لمناطق في جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا.

وقال عون في تصريحات أوردتها الرئاسة اللبنانية، إن المفاوضات الثنائية مع الكيان الإسرائيلي سيتولاها لبنان من خلال وفد يرأسه السفير سيمون كرم، مشددا على أنه "لن يشارك لبنانَ أحد في هذه المهمة أو يحل مكانه". 

‏ وأوضح الرئيس اللبناني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى خلال الاتصال معه كل تفهم وتجاوب مع مطلب لبنان والتدخل لدى الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والتحضير لإطلاق مسار تفاوضي يعيد سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها وفي مقدمتها الجنوب.

وأكد أن الاتصالات ستتواصل مع الرئيس الأمريكي للمحافظة على وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات التي يفترض أن تواكب بأوسع دعم وطني حتى يتمكن الفريق المفاوض من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف.

‏وأضاف الرئيس اللبناني، أن المفاوضات المقبلة منفصلة عن أي مفاوضات أخرى لأن لبنان أمام خيارين، إما استمرار الحرب مع ما تحمله من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية، وإما التفاوض لوضع حد لها وتحقيق الاستقرار المستدام، مشيرا إلى أنه اختار التفاوض لإنقاذ لبنان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

