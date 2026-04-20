تتجاوز 1.1 مليون توقيع.. عريضة أوروبية تدعو لتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل

جمعت عريضة أوروبية تطالب بتعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي رقما جديدا لتتجاوز 1.1 مليون توقيع، ما يلزم مؤسسات الاتحاد بدراستها.

وأطلقت مبادرة المواطنين الأوروبيين في يناير من هذا العام بمبادرة من أحزاب في البرلمان الأوروبي ، تدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية التطورات في قطاع غزة ،وفق ما نقلت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية اليوم.

وتستند العريضة إلى"مستوى غير مسبوق من القتل والإصابات بين المدنيين، والنزوح واسع النطاق، والتدمير المنهجي للمستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة".. معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكات للقانون الدولي.

وتسعى المبادرة، التي أطلقتها "المبادرة الأوروبية للمواطنين" بدعم من قوى في البرلمان الأوروبي مطلع العام الجاري، إلى جمع 1.5 مليون توقيع، لضمان تجاوز مليون توقيع صالح بعد التحقق الرسمي، وهو الحد الأدنى اللازم لإلزام المفوضية الأوروبية بمناقشة الطلب.

وتشير بيانات المبادرة إلى أن 16 عريضة فقط نجحت خلال السنوات الـ14 الماضية في بلوغ هذا الحد.

كما أعلنت دول من بينها إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا عزمها طرح الملف خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الأحد : إن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل التي "تنتهك القانون الدولي".

ويتضمن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000 ، بندا يجعل تنفيذه مشروطا باحترام حقوق الإنسان.