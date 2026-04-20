الكرملين: لسنا وسيطًا بمحادثات إيران ومستعدون للمساعدة إذا لزم الأمر

قال الكرملين إنه يأمل في استمرار المفاوضات التي تشمل إيران لتجنب العواقب السلبية على المنطقة والاقتصاد العالمي، مضيفاً أنه على الرغم من أن روسيا لا تعمل كوسيط، إلا أنها مستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز .

صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين"نرى أن الوضع في الخليج لا يزال هشاً وغير قابل للتنبؤ. ونأمل أن تستمر عملية التفاوض وأن نتمكن من تجنب المزيد من التصعيد نحو سيناريو عسكري".

قال بيسكوف إن روسيا لا تعمل كوسيط في المحادثات بشأن إيران، لكنها مستعدة للمساعدة إذا طُلب منها ذلك.

أضاف بيسكوف: "روسيا ليست وسيطاً في عملية التفاوض حالياً، لكننا مستعدون لتقديم أي مساعدة لتسهيل التوصل إلى حل سلمي والمساعدة في التوصل إلى اتفاق".