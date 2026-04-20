نصيحة تقلب الموازين.. هل يغير قائد الجيش الباكستاني مصير المواجهة بين إيران وأمريكا؟

أفاد مصدر أمني باكستاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، خلال مكالمة هاتفية بينهما، أنه سينظر في نصيحة منير بشأن حصار مضيق هرمز باعتباره عائقاً أمام محادثات السلام مع إيران، حسب رويترز.



من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الاثنين، إنه ينبغي اتباع جميع السبل العقلانية والدبلوماسية لخفض التوترات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن اليقظة وعدم الثقة في التعامل مع واشنطن "ضرورة لا جدال فيها"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وينتهي وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يصل ممثلون أمريكيون إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران يوم الاثنين، بينما لم تعلن طهران بعد ما إذا كانت سترسل وفدًا إلى باكستان.



ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصدر مطلع لم يسمه قوله إنه لا توجد خطط لجولة ثانية من المفاوضات بسبب مطالب الولايات المتحدة "المفرطة وغير العقلانية" ومواقفها المتغيرة.