الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:

51.79 جنيه للشراء 
51.89 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:
51.78 جنيه للشراء 
51.88 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو :

51.77 جنيه للشراء 
51.87 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية نحو :
51.70 جنيه للشراء 
51.80 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي HSBC لنحو :
51.70 جنيه للشراء 
51.80 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو: 

51.69 جنيه للشراء 
51.79 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو :
51.69 جنيه للشراء 
51.79 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو :
51.69 جنيه للشراء 
51.79 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي  CIB نحو:
51.69 جنيه للشراء 
51.79 جنيه للبيع

كما هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو:
51.69 جنيه للشراء 
51.79 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو:
51.69 جنيه للشراء 
51.79 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي نحو :
51.65 جنيه للشراء 
51.75 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:
51.65 جنيه للشراء 
51.75 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
51.60 جنيه للشراء 
52.70 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
51.55 جنيه للشراء 
51.65 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول  نحو:
51.55 جنيه للشراء 
51.65 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي  اليوم نحو :

 51.94 جنيه للشراء

 52.07 جنيه للبيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

اجازة 25 أبريل

السبت أم الخميس؟..موعد إجازة 25 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

ملوخية

الملوخية الخضراء ولا الناشفة؟ مقارنة ذكية تكشف الأفضل للتوفير والقيمة الغذائية

إمساك

احترس الإمساك علامة خطر تكشف أمراضًا عديدة

أكلات إقتصادية

مع ارتفاع أسعار الخضار.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف طرق عمل أكلات اقتصادية مشبعة بأقل تكلفة

بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد