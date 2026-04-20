تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات للبنوك في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:

51.79 جنيه للشراء

51.89 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول لنحو:

51.78 جنيه للشراء

51.88 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو :

51.77 جنيه للشراء

51.87 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية نحو :

51.70 جنيه للشراء

51.80 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أتش إس بي سي HSBC لنحو :

51.70 جنيه للشراء

51.80 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو :

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو :

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

كما هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي لنحو:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي نحو:

51.69 جنيه للشراء

51.79 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي نحو :

51.65 جنيه للشراء

51.75 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:

51.65 جنيه للشراء

51.75 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

51.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

51.55 جنيه للشراء

51.65 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول نحو:

51.55 جنيه للشراء

51.65 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو :

51.94 جنيه للشراء

52.07 جنيه للبيع