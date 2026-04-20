الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

سعر الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين

أسعار العملات اليوم الأثنين
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد ، أسعار العملات اليوم الاثنين 20 أبريل في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره . 

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سعر الشراء: 51.69 جنيه.

سعر البيع: 51.79 جنيه.
 

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي

البنك الأهلى المصري

سعر الشراء: 51.69 جنيه.

سعر البيع: 51.79 جنيه.

بنك القاهرة (BDC)

سعر الدولار في بنك القاهرة: للشراء 51.97 جنيه، للبيع 52.07 جنيه.

بنك سايب (SAIB)

سعر الدولار في بنك سايب للشراء: 51.70 جنيه، والبيع: 51.80 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء: 51.69 جنيه، والبيع: 51.79 جنيه.

بنك إتش إس بي سي (HSBC)

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي للشراء: 51.70 جنيه، والبيع: 51.80 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء: 51.70 جنيه، والبيع: 51.80 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (ABK)

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي للشراء: 51.70 جنيه، والبيع: 51.80 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي للشراء: 51.64 جنيه، والبيع: 51.74 جنيه.

بنك الإسكندرية (ALEXBANK)

سعر الدولار في بنك الإسكندرية للشراء: 51.69 جنيه، والبيع: 51.79 جنيه.

بنك قناة السويس (SCB)

سعر الدولار في بنك قناة السويس للشراء: 51.69 جنيه، والبيع: 51.79 جنيه.

بنك التعمير والإسكان (HDB)

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان للشراء: 51.69 جنيه، والبيع: 51.79 جنيه.

بنك كريدي أجريكول (CA)

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول للشراء: 51.69 جنيه، والبيع: 51.79 جنيه.

المصرف العربي الدولي (AIB)

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء: 51.69 جنيه، والبيع: 51.79 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي (Faisal)

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي للشراء: 51.66 جنيه، والبيع: 51.76 جنيه.

سعر اليورو اليوم

اليورو يسجل: 
60.77 جنيه للشراء ..
و60.95 جنيه للبيع ..

سعر الجنيه الاسترليني

الجنيه الاسترليني يسجل:
69.83 جنيه للشراء ..
و70.04 جنيه للبيع .. 

سعر الريال السعودي اليوم الأثنين

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 13.72 جنيه للشراء و13.79 جنيا للبيع، ليستقر عند هذه المستويات بعد الانخفاض الطفيف في بداية التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الريال السعودي مماثلًا لبنك مصر، حيث سجل 13.72 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في أسعار العملة السعودية بين البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة، فقد سجل الريال السعودي 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، ليكون من أعلى أسعار الشراء نسبيًا بين البنوك خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.70 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، ليظل ضمن نطاق الأسعار المتقاربة في السوق المصرفي.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الريال السعودي 13.70 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع، ليواكب نفس مستويات الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأثنين

 

البنك المركزى المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصري للشراء: 168.65 جنيه، والبيع: 169.16 جنيه.

البنك الأهلي المصري (NBE)

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري للشراء: 165.46 جنيه، والبيع: 169.16 جنيه.

بنك مصر (BM)

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر للشراء: 168.65 جنيه، والبيع: 169.16 جنيه.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

البنك المركزى المصري

سعر الريال القطري في البنك المركزى المصري للشراء: 14.17 جنيه، والبيع: 14.21 جنيه.

البنك الأهلي المصري (NBE)

سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري للشراء: 13.12 جنيه، والبيع: 14.21 جنيه.

بنك مصر (BM)

سعر الريال القطري في بنك مصر للشراء: 14.17 جنيه، والبيع: 14.21 جنيه.

فيديو

