ملك الأردن : نشدد بأهمية تمكين لبنان في الحفاظ على أمنه وسيادته

شدد ملك الأردن، عبد الله الثاني، على أهمية تمكين لبنان من الحفاظ على أمنه وسيادته، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الاخبارية ”.

أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للمنطقة.

وجاء ذلك خلال لقاء ولي العهد اليوم الاثنين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث اللقاء التطورات الإقليمية، والتأكيد على ضرورة تكثيف العمل العربي بما يدعم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاحتكام للحوار والدبلوماسية لإنهاء الصراعات.

وشدد ولي العهد الأردني على تضامن الأردن الكامل مع قطر ودول الخليج، مؤكدا أن أمن دول الخليج العربي محوري لأمن واستقرار الإقليم.