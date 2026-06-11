متجاوزة التقديرات بـ 4 ملايين برميل.. انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تراجعاً ملحوظاً في مخزونات النفط الخام لدى الشركات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعةً بطلب أقوى من المتوقع في الأسواق.

وبحسب وكالة بلومبرج ... ووفقاً للتقرير الصادر، سجلت مخزونات النفط الخام انخفاضاً حاداً بلغ 7.227 مليون برميل.

وجاء هذا التراجع الفعلي ليفوق توقعات المحللين بشكل كبير، حيث كانت التقديرات تشير إلى انخفاض محدود لا يتجاوز 3.000 مليون برميل.

يُشير هذا الفارق الكبير بين التوقعات والبيانات الفعلية — والذي تجاوز 4 ملايين برميل — إلى أن الطلب على النفط الخام كان أكثر قوة ونشاطاً مما كان متوقعاً في البداية. ومن الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يشكّل هذا السحب الكبير من المخزونات عامل دعم "صعودي" (Bullish) لأسعار النفط، نظراً لأن تراجع الإمدادات يضغط باتجاه رفع الأسعار.

وعند مقارنة هذه الأرقام بالفترة السابقة، يتبين أن وتيرة الانخفاض قد شهدت تباطؤاً طفيفاً؛ حيث سجل التقرير السابق تراجعاً كبيراً قدره 7.974 مليون برميل.

ورغم هذا التباطؤ الطفيف على أساس أسبوعي، إلا أن الرقم الحالي يظل مؤشراً قوياً على استمرار السحب الزائد من الاحتياطيات.

تُعد بيانات مخزونات النفط الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة مؤشراً حيوياً للمستثمرين والمراقبين، حيث تقدم رؤية واضحة حول توازن العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي. وتنعكس هذه التغيرات مباشرة على أسعار المنتجات البترولية، مما يؤثر بدوره على المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل معدلات التضخم.

ومع بدء الأسواق في استيعاب هذه البيانات الجديدة، يتطلع المستثمرون وصناع القرار إلى التقارير القادمة لمراقبة استدامة هذا الطلب القوي وتأثيره على استقرار الأسواق الإقليمية والعالمية.