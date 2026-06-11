القصف الأمريكي يضرب شبكات المياه الإيرانية.. وأمريكا تعطل ناقلة نفط ثالثة

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية نقلا عن صور أقمار صناعية أن القصف الأمريكي دمر بنى تحتية لمياه الشرب في الساحل الجنوبي لإيران صباح الأربعاء.

ذكرت القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان لأنها خرقت الحصار على إيران.

أضافت القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا الناقلة بعد أن حاولت نقل نفط إيراني.

وذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم غينيا بيساو وأطلقت عليها إحدى طائراتنا صاروخين هيلفاير.

فيما قالت شبكة إي بي سي عن مسؤول أمريكي: التقييمات الأولية تشير إلى أننا اعترضنا كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية ليلة أمس، و لا تقارير عن وقوع إصابات بالقوات الأمريكية أو أضرار جسيمة في قواعد أمريكا .

من ناحية مقابلة، قالت وزارة الدفاع الإيرانية: لن نتراجع أمام الضغوط وعلى أعدائنا إدراك أنه لا تسوية لشؤون المنطقة بالحروب.

أضافت وزارة الدفاع الإيرانية: لا خيار أمام أعدائنا سوى قبول وقف إطلاق النار وإنهاء الإجراءات العدائية بكل الجبهات.

وذكرت وكالة أنباء فارس عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني: لم نتراجع خلال المفاوضات عن مواقفنا وخطوطنا الحمراء.

أضافت وكالة فارس عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني: تهديدات واشنطن سببها رفضنا التنازل أمام مطالبها غير المنطقية و واشنطن لم توافق بشكل كامل على النص الذي قدمناه.