المؤبد لقاتل نجل أشهر كبابجي في بورسعيد بسبب 10 جنيهات

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين، وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني، وأحمد أبو ساطي إبراهيم، وبسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بالسجن المؤبد على المتهم بقتل حسن فرح، نجل أقدم وأشهر كبابجي بمحافظة بورسعيد، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بسبب 10 جنيهات.



المؤبد لقاتل نجل أشهر كبابجي فى بورسعيد بسبب 10 جنيه

تعود أحداث الواقعة إلى منطقة الإسراء بحي الضواحي، حيث نشب خلاف بين نجل المجني عليه وصاحب طاولة بلياردو بسبب 10 جنيهات قيمة إيجار الطاولة، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، قام خلالها المتهم بسب الكبابجي وزوجته، ما دفع حسن فرح للتدخل دفاعًا عن نجله.



وشهدت الواقعة قيام المتهم باستلال سلاح أبيض "مطواة"، وسدد طعنتين للمجني عليه في القلب والبطن، ما أسفر عن سقوطه أرضًا جثة هامدة، وذلك عقب انتهائه مباشرة من أداء صلاة التراويح، حيث أكدت التحقيقات أن المجني عليه حاول تهدئة الموقف، إلا أن المتهم باغته بطعنات قاتلة أودت بحياته في الحال.



وجاء الحكم بالسجن المؤبد ليؤكد القصاص القانوني من المتهم.