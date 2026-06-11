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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك الدولي يشيد بـ "طفرة" الصادرات الزراعية المصرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيدة ميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، لبحث تعزيز آفاق التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الدولية للقطاع الزراعي المصري.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير أجندة تنموية متكاملة ترتكز على قطاعات استراتيجية حيوية، في مقدمتها الزراعة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرات الحالية تتكامل بشكل كامل مع الخطة الاستثمارية للدولة، مشيرًا إلى جهود الحكومة المستمرة في توسيع الشراكة مع القطاع الخاص  لدعم مشروعات التنمية، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتعظيم العائد من الأصول العامة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على الأهمية الإستراتيجية لتطوير مراكز التجمع والتبريد والخدمات اللوجستية في المناطق الزراعية، وبخاصة في محافظات صعيد مصر بالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية والمحافظات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد حجر الزاوية للحد من الفاقد الزراعي الناتج عن العوامل المناخية أو ضعف آليات المناولة والتخزين التقليدية.

كما أشار د. رستم إلى مستهدفات الدولة لدمج برامج بناء القدرات والتدريب للمزارعين مع الحلول التقنية الحديثة، بما في ذلك الإرشاد الزراعي الذكي، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في برامج "التأمين الزراعي" لتعزيز مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية عبر استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الاصطناعية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المبادرات العالمية المرتبطة بقطاعي الزراعة والمياه، وفي مقدمتها برنامج “AgriConnect” العالمي، والموجه لمساندة سلاسل القيمة الزراعية، وتعزيز كفاءة الإنتاجية، وتحويل المنتجات الزراعية إلى صناعات ذات قيمة مضافة عالية عبر الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البنك الدولي.

من جانبها، أشادت السيدة ميسكي برهاني، المدير الإقليمي بالبنك الدولي، بالتقدم الملموس والطفرة الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرًا في معدلات الإنتاج ونمو الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية. وأكدت "برهاني" على ضرورة مواصلة التركيز على أنشطة التصنيع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة، لما تحمله من فرص واعدة لتحقيق عوائد اقتصادية مضاعفة وتوليد فرص عمل مستدامة للشباب في الريف المصري.

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