الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكهرباء: العدادات الكودية تحافظ على أموال الوزارة.. ولن نمنح تراخيص للمباني المخالفة

العدادات الكودية
العدادات الكودية
البهى عمرو

عانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع كميات الفاقد من التيار الكهربائي، وذلك بسبب قيام البعض بسرقة التيار، واستخدام آخرين للكهرباء بنظام الممارسة، وهو ما كان يحمل الوزارة أعباء مالية كبيرة.

لكن خلال الفترة الأخيرة، قامت وزارة الكهرباء بتوفير عدادات كودية لبعض المباني التي كانت تستخدم الكهرباء بنظام الممارسة، وذلك في إطار جهودها للحد من الفاقد وتحسين كفاءة التحصيل.

الكهرباء

وأكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تلقى شكاوى كثيرة من المواطنين بخصوص العداد الكهربائي الكودي، موضحًا أن قرار توفير العداد الكودي جاء من أجل الحفاظ على موارد الدولة، وذلك من خلال الحد من الفقد.

العدادات الكودية

وأضاف النائب محمود سامي الإمام، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الفقد في الكهرباء كان يحدث نتيجة ممارسات مخالفة من بعض الأشخاص، حيث كان المواطنون يستخدمون الكهرباء بنظام الممارسة، ويدفع المخالف مبلغًا ماليًا مقابل ذلك.

ولفت إلى أن قرار توفير العداد الكودي لا يمنح صاحبه حق استخدام المرافق بصورة تثبت عدم مخالفته لقوانين البناء، إذ يكون العداد برقم وليس باسم المستخدم، كما أن تعريفة هذه العدادات تبلغ 2.74 جنيه.

وأشار إلى أن المواطنين كانوا يتعاقدون على العدادات بهدف المحاسبة وفق نظام الشرائح المتبع، لكن مع هذا القرار سيتم محاسبتهم على أعلى شريحة، وهو ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

العدادات الكودية للمباني المخالفة


كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فلسفة الوزارة في العدادات الكودية للمباني المخالفة غير القانونية ليكون وسيلة لقياس استهلاك المبنى المخالف ليحصل المواطن على حقه، وأن العداد الكودي موجود في ورشة، منزل، مصنع طالما أنه غير قانوني وغير مرخص ولكنه يستهلك الكهرباء.

الهدف من العداد الكودي


وأكد “عبد الغني”، أن الهدف من العداد الكودي هو حصول المواطن على حقه في سعر الكهرباء حيث كان قبل ذلك العداد يتم احتساب الفاتورة تقديريًا بشكل جزافي ويرافقه حدوث هدر.

تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي


وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم تركيب 2.6 مليون عداد كودي منذ أغسطس عام 2024 ويتم تركيبه لحين تعديل الوضع من قبل الحي أو الوحدة المحلية ويأتي بما يفيد ذلك ويذهب لشركة الكهرباء، موضحا أن العداد الكودي لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لأصحاب المباني المخالفة.

محاسبة المستفيدين من العداد الكودي


وأشار إلى أنه يتم محاسبة المستفيدين من العداد الكودي بسعر التكلفة الفعلية للكهرباء دون الحصول على الدعم وهذا لتشجيع المواطنين هؤلاء على التصالح وتقنين أوضاعهم.

الحد من سرقات التيار الكهربائي


وشدد  على أن العداد الكودي يحد من سرقات التيار الكهربائي، نافيًا ما يتردد عن تطبيق الزيادة في سعر الكهرباء على العداد الكودي بأثر رجعي، لافتا إلى أنه فور تحرير محضر عداد كهربائي يتم تسليم الشخص المخالف عداد كودي، وتم وقف نظام عداد الممارسة في الكهرباء منذ شهر أغسطس 2024.

18 ألف ميجاوات تم توفيرها خلال أسبوع


ونوه إلى أن العداد الكودي يمنع الهدر في استهلاك الكهرباء ويحقق الترشيد في الاستخدام، مضيفا أن 18 ألف ميجاوات ساعة تم توفيرها خلال أسبوع ترشيد الكهرباء، بينما تخصيص يوم الأحد للعمل عن بعد في المصالح الحكومية وفر أكثر من 4 آلاف ميجا وات.

لأول مرة إدخال بطاريات التخزين على الشبكة


وأوضح أنه يتم لأول مرة إدخال بطاريات التخزين على الشبكة القومية للكهرباء لاستقرار الشبكة، متابعا أنه تم إدخال 3 آلاف ميجاوات ساعة على الشبكة القومية للكهرباء خلال 2026 وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، موجها برسالة طمأنة بشأن توفير الكهرباء.
 

