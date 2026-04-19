برلماني: الكهرباء تحافظ على مواردها الفاقدة من خلال العداد الكودي

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تلقى شكاوى كثيرة من المواطنين بخصوص العداد الكهربائي الكودي، موضحًا أن قرار توفير العداد الكودي جاء من أجل الحفاظ على موارد الدولة، وذلك من خلال الحد من الفقد.

وأضاف النائب محمود سامي الإمام، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الفقد في الكهرباء كان يحدث نتيجة ممارسات مخالفة من بعض الأشخاص، حيث كان المواطنون يستخدمون الكهرباء بنظام الممارسة، ويدفع المخالف مبلغًا ماليًا مقابل ذلك.

ولفت إلى أن قرار توفير العداد الكودي لا يمنح صاحبه حق استخدام المرافق بصورة تثبت عدم مخالفته لقوانين البناء، إذ يكون العداد برقم وليس باسم المستخدم، كما أن تعريفة هذه العدادات تبلغ 2.74 جنيه.

وأشار إلى أن المواطنين كانوا يتعاقدون على العدادات بهدف المحاسبة وفق نظام الشرائح المتبع، لكن مع هذا القرار سيتم محاسبتهم على أعلى شريحة، وهو ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين.