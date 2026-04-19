هل سيشهد الصيف تخفيف للأحمال؟.. الكهرباء تكشف مفاجأة

قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء أسفرت عن تحقيق وفر كبير في الطاقة، حيث تم توفير نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في المصالح الحكومية ساهم بدوره في تقليل الأحمال على الشبكة، محققًا وفرًا إضافيًا تجاوز 4 آلاف ميجاوات، ضمن جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة.

تحسين كفاءة التشغيل

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يشهد تطورًا مهمًا لأول مرة، يتمثل في إدخال بطاريات تخزين الطاقة ضمن الشبكة القومية، بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين كفاءة التشغيل.

الاستعداد المبكر لموسم الصيف

وأضاف أنه تم دعم الشبكة خلال عام 2026 بإضافة قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات/ساعة، في إطار الاستعداد المبكر لموسم الصيف وارتفاع الأحمال المتوقعة.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم المتحدث باسم الوزارة تصريحاته بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن هناك جاهزية كاملة لتوفير احتياجات الكهرباء وضمان استقرار الخدمة دون تأثر بزيادة الاستهلاك.