بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

ارتفعت عمليات البحث مؤخراً عن عداد الكهرباء الكودي بعد تدول أنباء عن زيادة أسعار الشرائح على العدادات الكودية، بأثر رجعي عن الشهور السابقة، وهو ما استدعى رد رسمي من الشركة القابضة لكهرباء مصر التي كشفت اليوم حقيقة الأمر وموعد تطبيق الزيادة رسمياً على سعر الكيلووات في العداد الكودي.

الكهرباء ترد رسمياً

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانا توضيحياً للرد على ما تم تداوله، بشأن زيادة سعر الكيلووات للمشتركين بنظام العداد الكودي، مؤكدة أن ما أثير في بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة.

حقيقة زيادة أسعار شريحة العداد الكودي

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار الشريحة الموحدة للعداد الكودي غير صحيح، وأن المحاسبة ستتم وفق القواعد المنظمة بدءا من الموعد المحدد دون أي زيادات أو تطبيقات بأثر رجعي.

وقد بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق قرار توحيد سعر الكيلووات/ ساعة، للمشتركين بنظام العداد الكودي، ليُحتسب بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه، بزيادة تصل إلى نحو 28% .



ما هو عداد الكهرباء الكودي؟

وأوضحت الشركة أن العداد الكودي هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، أو التي لا يمكنها استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، ويهدف إلى احتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء بدلا من المحاسبة التقديرية أو محاضر الاستيلاء على التيار.

عداد كودي لمنع سرقة الكهرباء

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء كان قد وافق على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة، أو مبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أيا كان موقعه، وذلك لحين تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف وفقا لقانون التصالح.

كما أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، نص في مادته العاشرة على حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة، التي لم تتقدم بطلبات تصالح أو تم رفض طلباتها، وفي حال توصيل المرافق يتم المحاسبة بسعر التكلفة دون أي دعم.

تطبيق تسعير العداد الكودي من أبريل

وأكدت الشركة أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حدد قيمة استهلاك التيار الكهربائي للعداد الكودي بسعر التكلفة دون أي دعم، تنفيذا لأحكام القانون، مع التأكيد على أنه لا يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي، وأن التطبيق يبدأ اعتبارا من أبريل 2026.

سبب تركيب العداد الكودي

وفي تصريحات تلفزيونية منذ أيام، أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن فلسفة تركيب العدادات الكودية جاءت كحل عملي لضبط استهلاك المباني المخالفة، موضحًا أنها تمثل أداة دقيقة لقياس الاستهلاك بعد أن كانت الطرق التقليدية غير دقيقة ولا تعكس الاستخدام الفعلي للكهرباء.

تركيب العداد الكودي

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف الأساسي من تركيب العداد الكودي، سواء في الشقق أو المزارع أو غيرها، هو ضمان حصول كل مواطن على حقه، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة.

العدالة والشفافية في حساب الاستهلاك

وأشار إلى أن الوزارة نجحت منذ أغسطس 2024 في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي، في إطار جهودها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقنين أوضاع المخالفين، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في حساب الاستهلاك.

وشدد متحدث الكهرباء على استمرار الوزارة في التوسع بتركيب العدادات الكودية، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة منظومة الطاقة، والحد من الفاقد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل.