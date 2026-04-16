رغم الشريحة الموحدة.. رسوم خدمة العملاء تزداد مع الاستهلاك للعداد الكودي

عداد الكهرباء الكودي أصبح بنظام السعر الثابت و شريحة واحدة ، فهل هذا يعني إلغاء رسوم خدمة العملاء؟"

كشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة ان الرسوم ما زالت موجودة وتُخصم بإنتظام حسب حجم إستهلاكك الشهري.

لماذا لا تُحذف رسوم خدمة العملاء؟



رسوم "خدمة العملاء" هي بند إداري لا يرتبط بنوع السعر و هذه الرسوم تُدفع مقابل صيانة الشبكة، الإدارة، والخدمات التقنية التي تقدمها الشركة لضمان إستقرار التيار.



بالرغم من ثبات سعر الكيلووات في العداد الكودي، إلا أن العداد مبرمج ليخصم "رسوم خدمة العملاء" بشكل تصاعدي كلما زاد الاستهلاك خلال الشهر:

من (0 إلى 50 كيلو): يُخصم 1 جنيه.

من (51 إلى 100 كيلو): يُخصم 2 جنيه.

من (101 إلى 200 كيلو): يُخصم 6 جنيهات.

من (201 إلى 350 كيلو): يُخصم 11 جنيهاً.

من (351 إلى 650 كيلو): يُخصم 15 جنيهاً.

من (651 إلى 1000 كيلو): يُخصم 25 جنيهاً.

أكثر من 1000 كيلو: يُخصم 40 جنيهاً.

متى يتم الخصم؟

يتم الخصم تلقائياً من الرصيد مع أول دقيقة في الشهر الجديد، أو يُستقطع من أول عملية شحن تقوم بها.



ونصح القسم المشتركين بالحرص على ترك "رصيد إحتياطي" في العداد قبل نهاية الشهر ولا يجب تركه يصل للصفر، فالعداد مبرمج على خصم رسوم خدمة العملاء (وفروق الشرائح إن وجدت) في تمام الساعة 12 منتصف ليل أول يوم في الشهر؛ فإذا كان الرصيد صفراً، سيخصمها العداد "بالسالب"، مما قد يؤدي لإنقطاع الكهرباء فجأة في وقت متأخر وتضطر للإنتظار حتى تشحن لتسديد المديونية أولاً ثم عودة التيار.