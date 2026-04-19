الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق 3 شقق ببرج سكني بالمحلة إثر ماس كهربائي.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بشقق سكنية إثر ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب3 سيارات مطافي بمنطقة ابوراضي بمدينة المحلة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بإشتعال النيران ب3شقق سكنية داخل برج سكني بنطاق منطقة ابوراضي بدائرة القسم .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم السيطرة على الموقف.

إخماد الحريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.