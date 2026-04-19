رسائل طمأنة قبل الصيف.. الكهرباء تكشف أرقامًا قياسية في الترشيد وخططًا جديدة لدعم الشبكة

أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي يلعب دورًا مهمًا في الحد من إهدار الطاقة، من خلال ضبط الاستهلاك وتحقيق ترشيد فعلي في استخدام الكهرباء.

نظام العمل عن بُعد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث تم توفير نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع واحد فقط، كما ساهم تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في المصالح الحكومية في توفير أكثر من 4 آلاف ميجاوات.

وأشار إلى خطوة جديدة تُطبق لأول مرة، تتمثل في إدخال بطاريات تخزين الطاقة ضمن الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تعزيز الاستقرار وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بكفاءة أعلى.

توافر الكهرباء وتلبية الاحتياجات

وأضاف أنه تم بالفعل دعم الشبكة بإجمالي قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات خلال عام 2026، في إطار الاستعدادات المكثفة لفصل الصيف، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان توافر الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.