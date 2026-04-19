الكهرباء: العداد الكودي ينهي فوضى الاستهلاك ويضمن حق الدولة والمواطن

أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن فلسفة تركيب العدادات الكودية جاءت كحل عملي لضبط استهلاك المباني المخالفة، موضحًا أنها تمثل أداة دقيقة لقياس الاستهلاك بعد أن كانت الطرق التقليدية غير دقيقة ولا تعكس الاستخدام الفعلي للكهرباء.

تركيب العداد الكودي

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف الأساسي من تركيب العداد الكودي، سواء في الشقق أو المزارع أو غيرها، هو ضمان حصول كل مواطن على حقه، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة.

العدالة والشفافية في حساب الاستهلاك

وأشار إلى أن الوزارة نجحت منذ أغسطس 2024 في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي، في إطار جهودها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقنين أوضاع المخالفين، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في حساب الاستهلاك.



وشدد متحدث الكهرباء على استمرار الوزارة في التوسع بتركيب العدادات الكودية، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة منظومة الطاقة، والحد من الفاقد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل.